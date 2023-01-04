Сирський: Навіть в умовах переваги росіяни не змогли виконати завдання - захопити Соледар і оточити Бахмут до 26 грудня

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська зірвали плани ворога щодо захоплення Соледара й оточення Бахмута до 26 грудня, незважаючи на переваги противника в силах і засобах.

"Нам вдалося зірвати плани ворога. Навіть в умовах переваги противника в силах і засобах вони не змогли виконати поставлене їхнім командуванням завдання – захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня. Водночас противник не відмовився від своїх планів вийти на межі Донецької області", - наводить слова Сирського Military Media Center.

При цьому, як наголосив Сирський, наступальне угруповання військ ворога продовжує "повзучий" наступ у Донецькій області.

"Численні штурми наших позицій тривали навіть у новорічну ніч, а за перші три дні нового року інтенсивність бойових дій поступово зростала. Попри те, що наш ворог на найгарячіших ділянках фронту має перевагу в озброєнні та особовому складі, рівень їхніх безповоротних втрат набагато більший, ніж у нас", - наголосив він.