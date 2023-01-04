Події

14:05 04.01.2023

Сирський: Навіть в умовах переваги росіяни не змогли виконати завдання - захопити Соледар і оточити Бахмут до 26 грудня

1 хв читати
Сирський: Навіть в умовах переваги росіяни не змогли виконати завдання - захопити Соледар і оточити Бахмут до 26 грудня

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська зірвали плани ворога щодо захоплення Соледара й оточення Бахмута до 26 грудня, незважаючи на переваги противника в силах і засобах.

"Нам вдалося зірвати плани ворога. Навіть в умовах переваги противника в силах і засобах вони не змогли виконати поставлене їхнім командуванням завдання – захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня. Водночас противник не відмовився від своїх планів вийти на межі Донецької області", - наводить слова Сирського Military Media Center.

При цьому, як наголосив Сирський, наступальне угруповання військ ворога продовжує "повзучий" наступ у Донецькій області.

"Численні штурми наших позицій тривали навіть у новорічну ніч, а за перші три дні нового року інтенсивність бойових дій поступово зростала. Попри те, що наш ворог на найгарячіших ділянках фронту має перевагу в озброєнні та особовому складі, рівень їхніх безповоротних втрат набагато більший, ніж у нас", - наголосив він.

Теги: #бахмут #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:30 04.01.2023
Ватажок ПВК Вагнера визнав відсутність успіхів окупантів поблизу Бахмута - ISW

Ватажок ПВК Вагнера визнав відсутність успіхів окупантів поблизу Бахмута - ISW

09:44 03.01.2023
Росіяни знизили інтенсивність наступу під Бахмутом - розвідка Великої Британії

Росіяни знизили інтенсивність наступу під Бахмутом - розвідка Великої Британії

13:51 01.01.2023
Окупанти втратили за останню добу 171 військовослужбовця на Бахмутському напрямку, ще близько 200 загарбників поранені

Окупанти втратили за останню добу 171 військовослужбовця на Бахмутському напрямку, ще близько 200 загарбників поранені

13:23 29.12.2022
Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника - Генштаб ЗСУ

Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника - Генштаб ЗСУ

11:32 28.12.2022
Буданов відвідав передові позиції української армії в Бахмуті

Буданов відвідав передові позиції української армії в Бахмуті

15:32 26.12.2022
Інфраструктуру Бахмута зруйновано на 60% - голова Донецької ОВА

Інфраструктуру Бахмута зруйновано на 60% - голова Донецької ОВА

17:15 24.12.2022
Командувач Сухопутними військами ЗСУ Сирський став почесним громадянином Харківської області

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Сирський став почесним громадянином Харківської області

15:15 20.12.2022
На ваших плечах – захист не Донбасу, а України – Зеленський військовим у Бахмуті

На ваших плечах – захист не Донбасу, а України – Зеленський військовим у Бахмуті

14:34 20.12.2022
Українські військові в Бахмуті попросили Зеленського передати прапор України "побратимам в Америці"

Українські військові в Бахмуті попросили Зеленського передати прапор України "побратимам в Америці"

12:52 20.12.2022
Зеленський відвідав Бахмут і нагородив військовослужбовців - Міноборони

Зеленський відвідав Бахмут і нагородив військовослужбовців - Міноборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР фіксує вже шостий випадок дестабілізації партизанами роботи російських залізниць у 2023 р.

Кулеба: Ми проводимо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про поставки нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale

Незабаром відбудеться засідання у форматі Ramstein, дуже важливе для оголошення нових рішень - Кулеба

Patriot буде розгорнуто в Україні найближчим часом - МЗС

Уряд спростив правила ввезення в Україну дронів

ОСТАННЄ

Київ отримав від Тампере три автобуси та гуманітарну допомогу

Кулеба: Цього року Латинська Америка буде в нас у пріоритеті

ГУР фіксує вже шостий випадок дестабілізації партизанами роботи російських залізниць у 2023 р.

Міжнародна агенція Resonance визнала Київ найкращим містом світу 2023 року - Кличко

Ексголові Куп'янської РДА, яка співпрацювала з окупантами, загрожує до 10 років ув'язнення

Боррель запросив Кулебу взяти участь у Раді ЄС на рівні глав МЗС 23 січня

Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт

ДСНС попереджає про підтоплення в прирічкових районах Прип'яті

Кулеба: Ми проводимо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про поставки нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale

Незабаром відбудеться засідання у форматі Ramstein, дуже важливе для оголошення нових рішень - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА