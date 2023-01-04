Події

13:40 04.01.2023

Міжнародна агенція Resonance визнала Київ найкращим містом світу 2023 року - Кличко

2 хв читати
Міжнародна агенція Resonance визнала Київ найкращим містом світу 2023 року - Кличко

Експерти міжнародної агенції Resonance присудили Києву почесне звання "Найкраще місто 2023 року" в рейтингу "100 найкращих міст світу". Це звання українська столиця отримала завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та хоробрості перед обличчям війни, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Історична українська столиця є міським маяком мужності та стійкості, який веде непокірну націю проти жорстокого агресора. Це, як і решта України, місце невичерпної мужності перед обличчям щоденної трагедії", - йдеться у повідомленні Resonance.

За словами Віталія Кличко, також експерти відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останніх 10 років - створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

"Київ сьогодні — це серце Європи. Яке продовжує битися — за життя, за розвивиток, за красу міста і комфорт його мешканців", - зазначив мер Києва.

Як повідомляється на сайті компанії Resonance Consultancy, в дослідженні брали участь міста різних країн світу з населенням понад один мільйон осіб.  Під час рейтингування експерти використовували комбінацію статистичних даних і якісних оцінок місцевих жителів і відвідувачів у 24 сферах життя, згрупованих у шість основних категорій. Bloomberg називає рейтинг найкращих міст від Resonance Consultancy "найповнішим дослідженням у своєму роді; воно визначає міста, які є найбільш бажаними для місцевих жителів, відвідувачів і бізнесменів, а не просто розглядає зручність для життя чи туристичну привабливість".

Теги: #рейтинг #кличко #київ #resonance

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 04.01.2023
Київ отримав від Тампере три автобуси та гуманітарну допомогу

Київ отримав від Тампере три автобуси та гуманітарну допомогу

12:50 04.01.2023
У Києві 2022 рік посів сьому сходинку в рейтингу найтепліших з 1881 року

У Києві 2022 рік посів сьому сходинку в рейтингу найтепліших з 1881 року

11:51 04.01.2023
Метрополітен Києва у 2022 році перевіз на 50% менше пасажирів

Метрополітен Києва у 2022 році перевіз на 50% менше пасажирів

18:43 02.01.2023
У Києві відкриють перший авторизований магазин із продажу зарядних станцій EcoFlow

У Києві відкриють перший авторизований магазин із продажу зарядних станцій EcoFlow

16:08 02.01.2023
Херсон отримав надані столицею 50 млн грн на забезпечення життєво необхідних послуг - Кличко

Херсон отримав надані столицею 50 млн грн на забезпечення життєво необхідних послуг - Кличко

10:29 02.01.2023
Через перепади напруги в автоматиці турнікетів на деяких станціях київського метро стався збій

Через перепади напруги в автоматиці турнікетів на деяких станціях київського метро стався збій

10:04 02.01.2023
Помер один із постраждалих від ракетного обстрілу Києва 31 грудня

Помер один із постраждалих від ракетного обстрілу Києва 31 грудня

10:02 02.01.2023
У Києві екстрені відключення через пошкодження енергоінфраструктури внаслідок нічної атаки – ДТЕК

У Києві екстрені відключення через пошкодження енергоінфраструктури внаслідок нічної атаки – ДТЕК

09:32 02.01.2023
За час нічної атаки в Києві було збито 22 повітряні цілі – КМВА

За час нічної атаки в Києві було збито 22 повітряні цілі – КМВА

09:13 02.01.2023
Унаслідок обстрілів у Києві пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури – Кличко

Унаслідок обстрілів у Києві пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури – Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР фіксує вже шостий випадок дестабілізації партизанами роботи російських залізниць у 2023 р.

Кулеба: Ми проводимо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про поставки нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale

Незабаром відбудеться засідання у форматі Ramstein, дуже важливе для оголошення нових рішень - Кулеба

Patriot буде розгорнуто в Україні найближчим часом - МЗС

Уряд спростив правила ввезення в Україну дронів

ОСТАННЄ

Сирський: Навіть в умовах переваги росіяни не змогли виконати завдання - захопити Соледар і оточити Бахмут до 26 грудня

Кулеба: Цього року Латинська Америка буде в нас у пріоритеті

ГУР фіксує вже шостий випадок дестабілізації партизанами роботи російських залізниць у 2023 р.

Ексголові Куп'янської РДА, яка співпрацювала з окупантами, загрожує до 10 років ув'язнення

Боррель запросив Кулебу взяти участь у Раді ЄС на рівні глав МЗС 23 січня

Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт

ДСНС попереджає про підтоплення в прирічкових районах Прип'яті

Кулеба: Ми проводимо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про поставки нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale

Незабаром відбудеться засідання у форматі Ramstein, дуже важливе для оголошення нових рішень - Кулеба

Агентів РФ, які збирали дані про HIMARS і енергооб'єкти в Донецькій області, засудили до реальних термінів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА