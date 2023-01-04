ДСНС попереджає про підтоплення в прирічкових районах Прип'яті

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про підвищення рівня води на р. Прип'ять.

"3-5 січня на р. Прип'ять у створі поста Рiчиця триватиме поступове зростання рівнів води з добовою інтенсивністю 1-5 см, відбуватиметься подальше затоплення заплав, сільськогосподарських угідь в окремих прирічкових населених пунктах Ковельського району Волинської області (І рівень небезпеки - жовтий)", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС у середу.