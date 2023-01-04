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12:43 04.01.2023

Агентів РФ, які збирали дані про HIMARS і енергооб'єкти в Донецькій області, засудили до реальних термінів

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Агентів РФ, які збирали дані про HIMARS і енергооб'єкти в Донецькій області, засудили до реальних термінів

За матеріалами Служби безпеки України до реальних тюремних термінів засуджено чотирьох агентів РФ, які збирали дані про HIMARS і енергооб'єкти в Донецькій області.

У повідомленні СБУ в середу зазначено, що зловмисники збирали інформацію про підрозділи Сил оборони й об'єкти критичної інфраструктури в прифронтових районах Донецької області.

"Насамперед їх цікавили місця базування і переміщення українських військ на бахмутському та краматорському напрямках. Крім того, вони інформували ворога про технічний стан енергогенеруючих об'єктів, по яких російські окупанти завдавали ракетних ударів", - зазначається в повідомленні.

За інформацією СБУ, ворожих агентів затримали під час спецоперації СБУ на території Донецької області наприкінці минулого року.

Згідно з повідомленням, суд з урахуванням співпраці зі слідством призначив їм покарання від 6 до 8 років позбавлення волі.

"Серед засуджених - ворожий інформатор, що намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS. Ще однією зловмисницею є колишня електромонтер із Добропілля, яка передавала російським загарбникам інформацію про відновлення електропостачання в районі. Комунікацію з агресором підтримувала через свою знайому з тимчасово захопленої території регіону. Отримані відомості були потрібні окупантам для підготовки повторного обстрілу критичної інфраструктури", - уточнюють у СБУ.

Суд визнав зловмисників винними в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення зброї, розміщення ЗСУ й участі в терористській групі або терористичній організації.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Теги: #вироки #донецька_область #агенти_рф

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