Події

10:25 04.01.2023

Японський журналіст, який постраждав від ракетного удару по Києву, повідомив про повернення додому

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Журналіст Ватару Секіта японського видання "Ассахі Сімбун" повідомив про поранення в ногу внаслідок ракетного удару РФ по Києву 31 грудня.

"Готель, у якому я зупинився, зазнав нападу з боку Росії, і я дістав поранення правої ноги. Моя нога все ще болить, але я в порядку", - написав Секіта у твіттері.

"Поки що я вирушаю додому. Ми продовжимо стежити за ситуацією в Україні, тому, будь ласка, продовжуйте нас підтримувати", - додав він.

Секіта дістав поранення у Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки РФ. Його госпіталізували медики. Посольство Японії в Україні висловило глибоке обурення масованою російською ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві.

Теги: #японія #журналіст #поранення

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