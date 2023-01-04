Японський журналіст, який постраждав від ракетного удару по Києву, повідомив про повернення додому

Журналіст Ватару Секіта японського видання "Ассахі Сімбун" повідомив про поранення в ногу внаслідок ракетного удару РФ по Києву 31 грудня.

"Готель, у якому я зупинився, зазнав нападу з боку Росії, і я дістав поранення правої ноги. Моя нога все ще болить, але я в порядку", - написав Секіта у твіттері.

"Поки що я вирушаю додому. Ми продовжимо стежити за ситуацією в Україні, тому, будь ласка, продовжуйте нас підтримувати", - додав він.

Секіта дістав поранення у Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки РФ. Його госпіталізували медики. Посольство Японії в Україні висловило глибоке обурення масованою російською ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві.