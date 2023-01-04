Окупанти вночі обстріляли центр Нікополя з важкої артилерії

У ніч проти середи, 4 січня, російські окупанти обстріляли центр Нікополя з важкої артилерії, без постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни ударили з важкої артилерії саме по районному центру. У житлові квартали Нікополя прилетіло з десяток ворожих снарядів. Люди цілі", - написав він у телеграм-каналі.

Резніченко зазначив, що у місті пошкоджено кілька житлових будинків та кілька господарських будівель, автомобіль, газопровід та лінію електропередач.