Події

09:49 04.01.2023

Окупанти вночі обстріляли центр Нікополя з важкої артилерії

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Окупанти вночі обстріляли центр Нікополя з важкої артилерії

У ніч проти середи, 4 січня, російські окупанти обстріляли центр Нікополя з важкої артилерії, без постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни ударили з важкої артилерії саме по районному центру. У житлові квартали Нікополя прилетіло з десяток ворожих снарядів. Люди цілі", - написав він у телеграм-каналі.

Резніченко зазначив, що у місті пошкоджено кілька житлових будинків та кілька господарських будівель, автомобіль, газопровід та лінію електропередач.

Теги: #обстріл #нікополь

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