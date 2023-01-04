Події

09:44 04.01.2023

Окупанти ввечері завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя, поранено людину

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Окупанти ввечері завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя, поранено людину

У вівторок увечері російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя, на об'єктах інфраструктури виникла пожежа, поранена людина, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. У результаті прильоту на об'єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена. На місці працюють відповідні служби", - написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Теги: #запоріжжя #удар

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