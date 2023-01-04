Провал російських спроб перевернути ситуацію на фронті стане їхньою останньою поразкою – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провал спроб Росії перевернути ситуацію на фронті має стати фінальною поразкою держави-терориста.

"Саме зараз той момент, коли разом із партнерами ми маємо посилити нашу оборону. Ми не сумніваємося, що теперішні господарі Росії кинуть усе, що в них залишилося, та всіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста", - заявив Зеленський.

Він подякував "усім партнерам, які це розуміють". "Росія мобілізує тих, кого хочуть кинути вмирати. Ми мобілізуємо цивілізований світ. Заради життя", - наголосив президент.