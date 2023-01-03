Подоляк: Проведення саміту Україна - ЄС 3 лютого у Києві символізує, що Росія для Європи вже в минулому, а Україна - це сьогодення та майбутнє

Проведення саміту Україна - ЄС, запланованого на 3 лютого у Києві, чітко символізує, що Росія для Європи вже в минулому, а Україна - це європейське сьогодення та майбутнє, упевнений радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Дуже символічно, що саміт Україна - ЄС відбудеться саме в Києві. Кожним таким конкретним логістичним кроком Європа наголошує, що вона перебуває з Україною з принципових позицій і буде до кінця", - заявив Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він зазначив, що тим самим у ЄС наголошують, що "епоха російськості", яка, за його словами, розпочалася в Європі з другої половини 1990-х років, завершилася з початком війни в Україні.

"Цей саміт чітко свідчить, що Росія - це вже минуле для Європи, а Україна - це і сьогодення, і майбутнє для Європи. І все робитиметься для того, щоб Україна якнайшвидше була інтегрована до Європи: і фінансово, і економічно, і з точки зору транскордонності та військової солідарності", - сказав він.

Також, за словами Подоляка, це сигнал ЄС Росії про те, що забудьте, будь ласка, про якісь можливості фіналізувати війну на своїх умовах.

"Якщо Україні знадобиться для перемоги ще додаткова допомога, то Європа це робитиме обов'язково. І цей саміт наголошуватиме, що для ЄС Україна - це пріоритетний напрям розвитку Європи загалом", - резюмував радник голови Офісу президента.