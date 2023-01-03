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20:23 03.01.2023

ЄС запропонував в дар Китаю вакцину від COVID-19

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ЄС запропонував в дар Китаю вакцину від COVID-19

Європейська комісія (ЄК) запропонувала Китаю допомогу у боротьбі проти загострення епідемії COVID-19, включаючи безоплатне постачання вакцини від коронавірусу.

"(Європейський) комісар Стелла Кіріакідіс звернулася з листом до свого китайського колеги (міністра охорони здоров'я - ІФ-У), запропонувавши підтримку Європи, зокрема, в галузі експертизи громадської охорони здоров'я, а також дар європейської вакцини", - заявив у вівторок журналістам на брифінгу в Брюсселі офіційний представник ЄК Тім Макфі.

У відповідь на уточнювальне запитання він повідомив, що відповіді від китайської сторони поки що не отримано, але пропозиція залишається чинною.

Макфі не відповів, за рахунок яких можливостей буде формуватися цей дар, пославшись на необхідність спочатку отримати реакцію КНР.

Прессекретар підтвердив проведення у вівторок засідання спеціалізованого комітету експертів з охорони здоров'я країн ЄС, які обговорюють "скоординований європейський підхід" на тлі ситуації із COVID-19 у КНР.

"Сьогодні увага буде зосереджена на епідеміологічній ситуації з можливою розробкою єдиної європейської позиції щодо заходів, які можуть бути здійснені в рамках завтрашньої наради щодо IPCR (механізмів комплексного реагування на політичні кризи - ІФ-У)", - пояснив представник ЄК.

Він відмовився передбачати, які конкретні заходи можуть бути запропоновані в цій ситуації, зокрема, чи вимагатимуть у масштабі ЄС від пасажирів, які прибувають з Китаю, проходження обов'язкових тестів на коронавірусну інфекцію або пред'явлення відповідних сертифікатів, як уже почали чинити деякі країни Євросоюзу. Макфі запропонував дочекатися висновків експертів.

При цьому він зазначив, що Європейський центр профілактики та контролю захворюваності (ECDC) в оприлюдненому у вівторок повідомленні щодо ситуації в Китаї відзначив те, що штами коронавірусу, що поширюються в КНР, ті ж, що на сьогодні реєструються в Європі, тому не є новими викликами для імунного захисту громадян ЄС, значна частина яких проходила вакцинацію.

Теги: #кнр #єс #коронавірус

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