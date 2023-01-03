Події

20:20 03.01.2023

Кабмін заборонив перевізникам із переобладнаними ТЗ брати участь у конкурсах на автобусні маршрути

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Кабмін заборонив перевізникам із переобладнаними ТЗ брати участь у конкурсах на автобусні маршрути

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, заборонивши участь у ньому автомобільним перевізникам, які пропонують автобуси, які переобладнані з вантажних транспортних засобів (ТЗ).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у вівторок, відповідне рішення затверджено на засіданні уряду у вівторок.

Крім того, за його словами, внесені зміни визначають повноваження територіальних громад у проведенні ними конкурсів у межах їхніх територіальних громад та передбачають запровадження маршрутних ТЗ, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Теги: #транспорт #перевезення

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