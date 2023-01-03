Події

19:55 03.01.2023

Американська ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту два українські супутники

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Американська ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту два українські супутники

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX у рамках місії Transporter-6 у вівторок вивела на орбіту 114 супутників, зокрема два українські.

Повідомлення про зліт ракети-носія з'явилося у твіттері SpaceX о 16:55 за київським часом. Вже о 17:05 з'явилося повідомлення про успішне приземлення багаторазового першого ступеня ракети на посадкову платформу, а о 18:23 про завершення запуску ракетою-носієм усіх супутників.

Запуск було здійснено з мису Канаверал (США), де розташовано космічний пусковий комплекс SLC-40.

На орбіту виведено супутник EOS SAT-1 компанії EOS Data Analytics (входить до Noosphere Ventures українського бізнесмена Макса Полякова). Це перший супутник першого у світі агроорієнтованого сузір'я від компанії EOS Data Analytics, яка займається дистанційним зондуванням Землі.

Також виведено на орбіту наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя незалежності України, який дасть змогу науковцям Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського отримати робочі характеристики теплових труб в умовах мікрогравітації та виявити можливі упущення та переваги у процесі подальшого створення теплових труб для різних космічних апаратів.

Теги: #україна #falcon_9 #супутники

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