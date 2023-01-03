Події

19:10 03.01.2023

Сили оборони за добу завдали ударів по 8 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

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Сили оборони за добу завдали ударів по 8 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління та чотирьох районів зосередження живої сили та військової техніки російських окупантів, повідомили у Генштабі.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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