Окупанти завдали 8 авіаударів по Україні та здійснили 18 обстрілів із РСЗВ за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали вісьмох авіаційних ударів і здійснили 18 обстрілів із реактивних систем залпового вогню протягом поточної доби, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу України.

"З метою тиску на населення нашої держави ворог завдає авіаційних та ракетних ударів, а також здійснює артилерійські обстріли критичної інфраструктури та населених пунктів на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - наголошують у Генштабі.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах Республіки Білорусь та РФ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. З усього спектру артилерії обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне Харківської області.

На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції українських військ та цивільних об'єктів вздовж лінії зіткнення.

На куп'янському та лиманському напрямках обстрілів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, зокрема: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник обстріляв позиції українських військ із танків та артилерії різних типів у районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області. На новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог здійснив обстріл позицій українських військ із танків та артилерії в районах понад 25 населених пунктів, а також не припиняє здійснювати обстріл цивільної інфраструктури міст і селищ уздовж правого берега Дніпра. Від артилерійського обстрілу постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області.

"Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України", - наголосили в Генштабі.