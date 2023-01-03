Події

18:53 03.01.2023

Окупанти завдали 8 авіаударів по Україні та здійснили 18 обстрілів із РСЗВ за добу - Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Окупанти завдали 8 авіаударів по Україні та здійснили 18 обстрілів із РСЗВ за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали вісьмох авіаційних ударів і здійснили 18 обстрілів із реактивних систем залпового вогню протягом поточної доби, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу України.

"З метою тиску на населення нашої держави ворог завдає авіаційних та ракетних ударів, а також здійснює артилерійські обстріли критичної інфраструктури та населених пунктів на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - наголошують у Генштабі.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах Республіки Білорусь та РФ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. З усього спектру артилерії обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне Харківської області.

На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції українських військ та цивільних об'єктів вздовж лінії зіткнення.

На куп'янському та лиманському напрямках обстрілів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, зокрема: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник обстріляв позиції українських військ із танків та артилерії різних типів у районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області. На новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог здійснив обстріл позицій українських військ із танків та артилерії в районах понад 25 населених пунктів, а також не припиняє здійснювати обстріл цивільної інфраструктури міст і селищ уздовж правого берега Дніпра. Від артилерійського обстрілу постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області.

"Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:36 03.01.2023
Окупанти зосередилися на підтримці наступального потенціалу та поповненні втрат - Генштаб ЗСУ

Окупанти зосередилися на підтримці наступального потенціалу та поповненні втрат - Генштаб ЗСУ

17:31 03.01.2023
Завдані економіці України внаслідок війни збитки перевищують $700 млрд - Шмигаль

Завдані економіці України внаслідок війни збитки перевищують $700 млрд - Шмигаль

07:41 03.01.2023
ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів

ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів

01:33 03.01.2023
Кулеба закликав партнерів залишатися сильними та продовжувати підтримувати Україну

Кулеба закликав партнерів залишатися сильними та продовжувати підтримувати Україну

18:26 02.01.2023
Українська авіація за добу завдала 10 ударів по місцях скупчення окупантів і п'ять - по позиціях його ЗРК - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 10 ударів по місцях скупчення окупантів і п'ять - по позиціях його ЗРК - Генштаб ЗСУ

18:22 02.01.2023
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом, втрачаючи багато живої сили, - Генштаб ЗСУ

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом, втрачаючи багато живої сили, - Генштаб ЗСУ

18:00 02.01.2023
Українські сили оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій - Залужний

Українські сили оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій - Залужний

17:55 02.01.2023
Україна і РФ ведуть бої за контроль над трасою Р66 на Кремінну - британська розвідка

Україна і РФ ведуть бої за контроль над трасою Р66 на Кремінну - британська розвідка

17:11 02.01.2023
Понад 20 тис. українських військовослужбовців було підготовлено завдяки державам-партнерам у 2022 році - Залужний

Понад 20 тис. українських військовослужбовців було підготовлено завдяки державам-партнерам у 2022 році - Залужний

16:58 02.01.2023
Повітряні сили ЗСУ знищили 1893 повітряні цілі з початку бойових дій - Залужний

Повітряні сили ЗСУ знищили 1893 повітряні цілі з початку бойових дій - Залужний

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти зосередилися на підтримці наступального потенціалу та поповненні втрат - Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли тролейбусне депо в Херсоні, знищено один тролейбус, в інших вибито вікна

Найближчими роками створити "залізний купол" над Україною неможливо - Ігнат

Українська ППО за минулі дві доби збила 100% російських дронів

Втрати окупантів за добу склали 750 одиниць о/с, 5 танків, 6 артсистем і 1 вертоліт

ОСТАННЄ

У Дружківці внаслідок ракетного удару РФ є загиблий, повідомив заступник голови ОП Тимошенко

Шмигаль: Надійні та належно обладнані укриття повинні мати всі освітні заклади

Шмигаль: У 2023 році плануємо затвердити стратегію державної ветеранської політики

Шмигаль: Після нашої перемоги Україна має перейти на сильну контрактну армію

СБУ ліквідувала корупційну схему розкрадання коштів на експорті зерна

Окупанти обстріляли тролейбусне депо в Херсоні, знищено один тролейбус, в інших вибито вікна

Окупанти завдали по Краматорську ракетного удару, постраждав працівник електромереж – К.Тимошенко

СБУ затримала у Херсоні колишню главу "філії Російської залізниці"

НАБУ розшукує організатора злочинної групи Довбенка

Найближчими роками створити "залізний купол" над Україною неможливо - Ігнат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА