Події

18:36 03.01.2023

Окупанти зосередилися на підтримці наступального потенціалу та поповненні втрат - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Окупанти зосередилися на підтримці наступального потенціалу та поповненні втрат - Генштаб ЗСУ

 Російські окупанти, намагаючись взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей, зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на бахмутському напрямку, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу України у фейсбуці.

"Противник не відмовляється від планів із виходу на адміністративну межу Донецької області. Основні зусилля зосереджені на підтримці наступального потенціалу та поповненні втрат", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, окупанти роблять спроби покращити тактичне становище на лиманському та авдіївському напрямах, посилюють угруповання на новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих із херсонського напрямку.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:53 03.01.2023
Окупанти завдали 8 авіаударів по Україні та здійснили 18 обстрілів із РСЗВ за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали 8 авіаударів по Україні та здійснили 18 обстрілів із РСЗВ за добу - Генштаб ЗСУ

17:31 03.01.2023
Завдані економіці України внаслідок війни збитки перевищують $700 млрд - Шмигаль

Завдані економіці України внаслідок війни збитки перевищують $700 млрд - Шмигаль

07:41 03.01.2023
ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів

ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів

01:33 03.01.2023
Кулеба закликав партнерів залишатися сильними та продовжувати підтримувати Україну

Кулеба закликав партнерів залишатися сильними та продовжувати підтримувати Україну

18:26 02.01.2023
Українська авіація за добу завдала 10 ударів по місцях скупчення окупантів і п'ять - по позиціях його ЗРК - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 10 ударів по місцях скупчення окупантів і п'ять - по позиціях його ЗРК - Генштаб ЗСУ

18:22 02.01.2023
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом, втрачаючи багато живої сили, - Генштаб ЗСУ

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом, втрачаючи багато живої сили, - Генштаб ЗСУ

18:00 02.01.2023
Українські сили оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій - Залужний

Українські сили оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій - Залужний

17:55 02.01.2023
Україна і РФ ведуть бої за контроль над трасою Р66 на Кремінну - британська розвідка

Україна і РФ ведуть бої за контроль над трасою Р66 на Кремінну - британська розвідка

17:11 02.01.2023
Понад 20 тис. українських військовослужбовців було підготовлено завдяки державам-партнерам у 2022 році - Залужний

Понад 20 тис. українських військовослужбовців було підготовлено завдяки державам-партнерам у 2022 році - Залужний

16:58 02.01.2023
Повітряні сили ЗСУ знищили 1893 повітряні цілі з початку бойових дій - Залужний

Повітряні сили ЗСУ знищили 1893 повітряні цілі з початку бойових дій - Залужний

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли тролейбусне депо в Херсоні, знищено один тролейбус, в інших вибито вікна

Найближчими роками створити "залізний купол" над Україною неможливо - Ігнат

Українська ППО за минулі дві доби збила 100% російських дронів

Втрати окупантів за добу склали 750 одиниць о/с, 5 танків, 6 артсистем і 1 вертоліт

Удар по військовій базі окупантів у Макіївці може підірвати авторитет Путіна, тому Міноборони РФ намагається перекласти відповідальність на т.зв. "ДНР"

ОСТАННЄ

У Дружківці внаслідок ракетного удару РФ є загиблий, повідомив заступник голови ОП Тимошенко

Шмигаль: Надійні та належно обладнані укриття повинні мати всі освітні заклади

Шмигаль: У 2023 році плануємо затвердити стратегію державної ветеранської політики

Шмигаль: Після нашої перемоги Україна має перейти на сильну контрактну армію

СБУ ліквідувала корупційну схему розкрадання коштів на експорті зерна

Окупанти обстріляли тролейбусне депо в Херсоні, знищено один тролейбус, в інших вибито вікна

Окупанти завдали по Краматорську ракетного удару, постраждав працівник електромереж – К.Тимошенко

СБУ затримала у Херсоні колишню главу "філії Російської залізниці"

НАБУ розшукує організатора злочинної групи Довбенка

Найближчими роками створити "залізний купол" над Україною неможливо - Ігнат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА