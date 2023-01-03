Окупанти зосередилися на підтримці наступального потенціалу та поповненні втрат - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти, намагаючись взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей, зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на бахмутському напрямку, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу України у фейсбуці.

"Противник не відмовляється від планів із виходу на адміністративну межу Донецької області. Основні зусилля зосереджені на підтримці наступального потенціалу та поповненні втрат", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, окупанти роблять спроби покращити тактичне становище на лиманському та авдіївському напрямах, посилюють угруповання на новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих із херсонського напрямку.