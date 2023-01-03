Шмигаль: Надійні та належно обладнані укриття повинні мати всі освітні заклади

Надійні та належно обладнані укриття повинні мати усі освітні заклади, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зосередимося на безпеці учнів, студентів, вчителів, викладачів. Наразі 65% освітніх закладів України забезпечено укриттями. Цього недостатньо. Надійні та належно обладнані укриття повинні мати усі освітні заклади", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, дистанційний формат освіти також удосконалюватиметься.

"Маємо вдаватися до онлайн-навчання, щоб захистити життя та здоров'я дітей. Важливо наповнювати цифровий простір якісним контентом, створювати інструменти асинхронного навчання, забезпечувати учням та вчителям доступ до високошвидкісного інтернету", - заявив він.

Крім того, Шмигаль наголосив, що у 2023 році буде продовжено реформи "Нової української школи" у 5-9 класах.