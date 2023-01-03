НАБУ розшукує організатора злочинної групи Довбенка

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук організатора злочинної групи Андрія Довбенка.

"НАБУ розшукує організатора злочинної групи, викритої на махінаціях із заарештованим майном, переданим в управління АРМА. Йдеться про власника низки юридичних компаній Андрія Довбенка", - повідомило НАБУ у фейсбуці у вівторок.

Раніше детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру організатору схеми з розтрати понад 485 млн грн заарештованого майна і ще двом учасникам злочинної групи.

За інформацією пресслужби САП, Довбенку інкриміновано скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Довбенко запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему з реалізації заарештованого майна впродовж 2017-2018 років.

Злочинний план передбачав встановлення контролю за всіма процесами в АРМА - від моменту передання речових доказів АРМА до їх продажу за заниженою вартістю на підконтрольному торговельному майданчику заздалегідь визначеним компаніям.

Керівник АРМА, погодившись із пропозицією, забезпечував ухвалення необхідних рішень для безперешкодної маніпуляції з заарештованим майном. Зокрема, чиновники АРМА готували обґрунтування приналежності відповідних заарештованих активів до таких, якими важко управляти, зберігати або вони швидко псуються і можуть втратити свою вартість. У зв'язку з цим надалі це майно оцінювалося, проте вартість зазначалася значно нижча за ринкову.

На сьогодні встановлено чотири епізоди злочинної діяльності: продаж трьох земельних ділянок в Одеській області, які було придбано для будівництва магазинів торговельної мережі "Ашан" (реальну вартість яких було зменшено у 18 разів); продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності в Київській області (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою); продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду (вартість зменшено майже у 5 разів); продаж зерна, крупи й олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

"Загальна сума збитків, завданих унаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 485 млн грн", - повідомили в САП.

Загалом слідство встановило причетність до злочинного угруповання 11 осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/photo/?fbid=553875956786873&set=a.295742555933549