Росіяни 70 разів обстріляли чотири громади Сумщини, є пошкодження - голова ОВА

Російські війська 70 разів обстріляли чотири громади Сумської області, є пошкодження, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"70 ударів завдали росіяни по прикордонню з різних видів озброєння", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, Краснопільську ОТГ ворог обстріляв чотири рази з мінометів і артилерії. Всього було 42 прильоти.

По Шалигінській ОТГ російські військові стріляли з мінометів, три прильоти.

Великописарівську ОТГ противник обстріляв із вертольота Мі-24. На українській території вибухнуло п'ять ракет типу "Нурс".

У Білопільській ОТГ росіяни вели вогонь по прикордонню з мінометів 120 мм калібру, 20 прильотів.

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілів пошкоджені школа, лінія електропередач, знищено автомобіль УАЗ.