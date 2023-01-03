Ще дев’ять реанімобілів передали лікарням на Сумщині

Ще 9 реанімобілів передали лікарням на Сумщині, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Ще дев'ять нових сучасних швидких класу В та С стали на службу здоров'я екстреної медичної допомоги Сумщини", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, зокрема, реанімобіль класу C надійшов за програмою "United-24" у рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Також вісім сучасних санітарних спеціалізованих автомобілів Citroen Jumper класу В від постачальника "Автоспецпром" закупили за кошти державного бюджету України за спеціальною бюджетною програмою.

"Передали засоби індивідуального захисту для 10 екіпажів автомобілів екстреної допомоги, бронежилети для евакуації дітей, надані благодійниками", – додав Живицький.