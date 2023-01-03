Ворог продовжує атакувати Нікополь із РСЗВ і важкої артилерії

Російські війська продовжують атакувати Нікополь із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Не вщухають обстріли Нікопольщини. Двічі за ніч район зазнав атак російських "Ураганів" та важкої артилерії", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

За його словами, понад 20 снарядів прилетіли до Нікополя та Покровської громади.

Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій – з'ясовують наслідки атак.

Попередньо – люди не постраждали.

Зі свого боку голова РВА Євген Євтушенко підтвердив, що протягом ночі армія Росії здійснила два обстріли території Нікопольського району з використанням ствольної артилерії та РСЗВ "Ураган". Ворог випустив близько двадцяти боєприпасів у мирних мешканців.