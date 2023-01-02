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18:26 02.01.2023

Українська авіація за добу завдала 10 ударів по місцях скупчення окупантів і п'ять - по позиціях його ЗРК - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація за добу завдала 10 ударів по місцях скупчення окупантів і п'ять - по позиціях його ЗРК - Генштаб ЗСУ

Українська авіація впродовж минулої доби завдала десять ударів по районах зосередження російських окупантів і п'ять - по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також повідомляється, що в суботу, 31 грудня, в районі зосередження в м. Макіївка Донецької області були знищені та пошкоджені до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів. Втрати особового складу російських окупантів унаслідок удару уточнюються, зазначили в Генштабі.

"Російські загарбники продовжують вчиняти протиправні дії стосовно місцевих жителів на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари", - повідомляється у зведенні.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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