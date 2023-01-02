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18:22 02.01.2023

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом, втрачаючи багато живої сили, - Генштаб ЗСУ

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Окупанти намагаються наступати під Бахмутом, втрачаючи багато живої сили, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти, втрачаючи багато живої сили, продовжують зосереджуватися на веденні наступальних дій на бахмутському напрямку та намагаються поліпшити тактичне становище на куп'янському й авдіївському напрямках, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

За минулу добу противник завдав ракетного і 28 авіаційних ударів, при цьому 27 із них окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи ударні безпілотні літальні апарати "Шахед-136". Усі ці дрони було збито.

"Загроза подальших авіаційних і ракетних ударів залишається на всій території України", - наголошується в повідомленні.

На сіверському і слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Єліне Чернігівської області; Майське - Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам’янка на Харківщині. На куп’янському напрямку ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Дворічної, Лиману Першого, Вільшаної, Куп’янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області та Андріївки і Стельмахівки Луганської області.

На лиманському напрямку під вогонь противника потрапили Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку ворожий вогонь зафіксовано у Бердичах, Авдіївці, Георгіївці, Мар’їнці та Водяному Донецької області. На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Времівка на Донеччині.

На запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині.

На херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Херсона, Антонівки та Берислава. Є поранені серед мирного населення.

 

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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