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13:39 02.01.2023

ГУР Міноборони України: РФ має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї, ми знаємо всі місця зберігання

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ГУР Міноборони України: РФ має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї, ми знаємо всі місця зберігання

РФ має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї - і тактичну, і стратегічну - воєнна розвідка України постійно стежить за її переміщенням, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"По-перше, ми знаємо всі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість та розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми слідкуємо за активними заходами, які може проводити чи проводить дванадцяте головне управління міністерства оборони РФ. Саме воно відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Скібіцький наголосив, що цей процес непростий, але "у нас є досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися починаючи з 2014 року і раніше".

"Тобто ми знаємо всі процедурні питання. Тому ГУР Міноборони України постійно тримає на контролі саме ядерну складову ЗС Росії", - зазначив Скібіцький.

За його словами, наразі постає питання про стан тактичних ядерних снарядів, оскільки вони були виготовлені ще за часів СРСР.

"Ми готові, система оповіщення є, ми постійно спостерігаємо і намагаємося виявити всі ознаки, які стосуються підготовки до можливого використання, розгортання, а тим більше переміщення на територію ближче до України тактичної, і взагалі ядерної зброї будь-якого виду", - наголосили у розвідці.

Теги: #рф #ядерна_зброя #гур_мо

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