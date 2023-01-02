Події

12:59 02.01.2023

На Львівщині СБУ затримала російського агента, який збирав розвіддані для окупантів

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На Львівщині СБУ затримала російського агента, який збирав розвіддані для окупантів

Контррозвідники Служби безпеки України затримали ще одного ворожого поплічника під час багатоетапної спецоперації на заході України, повідомляє українська спецслужба.

У повідомленні СБУ у понеділок зазначається, що затриманий ворожий агент - мешканець Донбасу, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації.

"Із початку війни він збирав розвіддані про місця перебування та переміщення підрозділів Сил оборони України на лиманському напрямку. Згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, під виглядом внутрішньо переміщеної особи зловмисник оселився поблизу одного з енергетичних об'єктів та продовжив збирання інформації для ворожої спецслужби.

"Співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору та передачі відомостей через "зв'язного" у лавах терористичних угруповань "ДНР", - уточнюють у СБУ.

Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням із ворогом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за скоєний злочин.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту без права внесення застави.

Теги: #рф #львівщина #агент

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