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11:50 02.01.2023

Президент пропонує надати начальнику Ювілейної СВА на Херсонщині повноваження органів місцевого самоврядування

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Президент пропонує надати начальнику Ювілейної СВА на Херсонщині повноваження органів місцевого самоврядування

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді надати начальнику Ювілейної сільської військової адміністрації (СВА) Херсонського району Херсонської області повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади.

Відповідний проєкт постанови №8324 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Зокрема, начальнику Ювілейної СВА пропонується надати повноваження сільського голови, сільської ради, її виконавчого комітету.

Згідно з проєктом постанови, начальник військової адміністрації з розширенням повноважень зможе затверджувати тимчасові структури виконавчих органів Ювілейної сільської ради (для працівників, посади яких не включені до тимчасових штатних розкладів, оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду).

Апарат Ювілейної сільської ради та її виконавчого комітету, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації Ювілейної сільської територіальної громади підпорядковуватимуться начальнику Ювілейної СВА.

Глава держави пропонує, щоб постанова діяла під час воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування.

Ювілейну СВА Херсонського району Херсонської області утворено указом президента 19 вересня 2022 року, а її начальника призначено розпорядженням глави держави 1 грудня 2022 року.

Теги: #херсонська_область

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