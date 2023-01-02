У Ватикані розпочалося прощання з Папою Римським на спочинку Бенедиктом XVI

У Ватикані розпочалася церемонія прощання з Папою Римським на спочинку Бенедиктом XVI (Йозефом Ратцінгером), який помер 31 грудня у віці 95 років, передають італійські ЗМІ.

Рано-вранці в понеділок, ще до світанку, тисячі людей вишикувалися на площі Святого Петра в довгі черги, щоб засвідчити повагу та вшанувати колишнього понтифіка. Тіло спочилого Бенедикта XVI розміщено в соборі Святого Петра, у центрі базиліки.

Похорон відбудеться 5 січня, його проведе Папа Римський Франциск. Протягом трьох днів до похорону охочі зможуть попрощатися з Бенедиктом XVI у базиліці. Працівники служби безпеки вважають, що лише першого дня церемонії з покійним колишнім Папою Римським попрощаються щонайменше 25 тис. осіб.

Бенедикт XVI обіймав папський престол з 2005 до 2013 року. Він став 265-м за рахунком Папою Римським. У лютому 2013 року він офіційно склав із себе повноваження глави Римської католицької церкви. Зрікшись престолу, Бенедикт XVI прийняв рішення вести ізольований спосіб життя, не брати участі в управлінні церквою і повністю присвятити свій час молитві та роздумам.

Він пояснював своє рішення тим, що йому бракує сил, щоб ефективно керувати Католицькою церквою. Після зречення мешкав у монастирі у Ватиканських садах.

Римську католицьку церкву після зречення Бенедикта XVI очолив аргентинець Хорхе Бергольо, який після обрання Папою Римським узяв собі ім'я Франциск.