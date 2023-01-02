Події

11:17 02.01.2023

У Фастівському та Обухівському районах Київщини внаслідок нічних обстрілів пошкоджено 11 приватних будинків

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Унаслідок нічних обстрілів Київщини російськими окупантами у Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 11 приватних будинків, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Продовжуємо ліквідацію наслідків нічних обстрілів – на ранок маємо 11 пошкоджених приватних будинків у Фастівському та Обухівському районах. Там уже працюють відповідні комісії та фіксують руйнування, щоб якнайшвидше розпочати ремонтні роботи", - написав Кулеба в телеграм-каналі в понеділок.

Він зазначив, що енергетики Київщини продовжують працювати в посиленому режимі, щоб не повертатись до аварійних відключень електрики.

"Проте наразі спостерігаємо збільшення споживання електрики та надмірне навантаження на мережі. Тому важливо не забувати про розумне споживання світла – користуватися енергоємними приладами по черзі та економно використовувати світло", - підсумував він. 

Теги: #пошкодження #обстріли #київська_область

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