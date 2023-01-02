Події

10:02 02.01.2023

У Києві екстрені відключення через пошкодження енергоінфраструктури внаслідок нічної атаки – ДТЕК

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У Києві екстрені відключення через пошкодження енергоінфраструктури внаслідок нічної атаки – ДТЕК

У Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної терористичної атаки РФ, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Екстрені відключення були застосовані, оскільки внаслідок нічної атаки було пошкоджено енергоінфраструктуру", – повідомив ДТЕК у телеграм-каналі в понеділок.

У ньому наголошується, що енергетики працюють над стабілізацією ситуації.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок ППО України збила понад 40 повітряних цілей ворога, зокрема 22 – над столицею.

Теги: #київ #відключення

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