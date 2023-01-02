Зеленський подякував Чехії за підтримку України на шляху до членства ЄС і привітав Швецію із початком головування у раді ЄС

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі та чеському уряду за підтримку України на шляху до членства Євросоюзу під час головування у Раді ЄС.

"Дякую дружній Чехії та Прем'єр-міністру Петру Фіалі за підтримку України на шляху до членства в ЄС під час головування в Раді ЄС. Цінуємо збереження єдності ЄС та незмінну солідарність з Україною у боротьбі з російською агресією. Разом переможемо!", - написав Зеленський у твіттері в неділю ввечері.

Також президент України привітав шведський уряд з початком головування у Раді Євросоюзу.

"Вітаю шведський уряд із початком головування Швеції в Раді ЄС. Бажаю успішної реалізації пріоритетів головування! Чекаємо на подальші практичні кроки на шляху інтеграції України до ЄС", - написав Зеленський у твіттері.

Раніше повідомлялося, що Швеція змінила Чехію на посаді країни-голови Ради ЄС.