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04:11 02.01.2023

Зеленський подякував Чехії за підтримку України на шляху до членства ЄС і привітав Швецію із початком головування у раді ЄС

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Зеленський подякував Чехії за підтримку України на шляху до членства ЄС і привітав Швецію із початком головування у раді ЄС

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі та чеському уряду за підтримку України на шляху до членства Євросоюзу під час головування у Раді ЄС.

"Дякую дружній Чехії та Прем'єр-міністру Петру Фіалі за підтримку України на шляху до членства в ЄС під час головування в Раді ЄС. Цінуємо збереження єдності ЄС та незмінну солідарність з Україною у боротьбі з російською агресією. Разом переможемо!", - написав Зеленський у твіттері в неділю ввечері.

Також президент України привітав шведський уряд з початком головування у Раді Євросоюзу.

"Вітаю шведський уряд із початком головування Швеції в Раді ЄС. Бажаю успішної реалізації пріоритетів головування! Чекаємо на подальші практичні кроки на шляху інтеграції України до ЄС", - написав Зеленський у твіттері.

Раніше повідомлялося, що Швеція змінила Чехію на посаді країни-голови Ради ЄС.

 

 

 

 

Теги: #єс #чехія #зеленський

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