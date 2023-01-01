Події

13:43 01.01.2023

57 рятувальників загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ - ДСНС

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57 рятувальників загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ - ДСНС

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого загинули 57 рятувальників, повідомила пресслужба Держслужби з НС.

"57 шрамів назавжди залишаться на нашому гербі. Ще зовсім юні хлопці, вже досвідчені фахівці, чоловіки, жінки – у всіх них несправедливо забрали найдорожче в цій неспровокованій війні", - наголошується в повідомленні.

"Наш обов'язок - ніколи не забувати, якою ціною рятувальники щоразу ведуть боротьбу за життя та безпеку людей. Пам'ятати і дякувати", - наголосили у ДСНС.

Теги: #війна #рятувальники

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