57 рятувальників загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ - ДСНС

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого загинули 57 рятувальників, повідомила пресслужба Держслужби з НС.

"57 шрамів назавжди залишаться на нашому гербі. Ще зовсім юні хлопці, вже досвідчені фахівці, чоловіки, жінки – у всіх них несправедливо забрали найдорожче в цій неспровокованій війні", - наголошується в повідомленні.

"Наш обов'язок - ніколи не забувати, якою ціною рятувальники щоразу ведуть боротьбу за життя та безпеку людей. Пам'ятати і дякувати", - наголосили у ДСНС.