Окупанти за добу 40 разів обстріляли Херсонщину, вели вогонь з артилерії, РСЗВ та мінометів

Російські окупанти протягом минулої доби 40 разів обстріляли територію Херсонської області, вели вогонь з артилерійських установок, реактивних систем залпового вогню та мінометів, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог стріляв по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів", - написав Янушевич у телеграм-каналі в неділю.

Він уточнив, що Херсон за минулу добу загарбники обстріляли 18 разів. Ворожі снаряди влучили в об'єкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

"За минулу добу через російські обстріли поранення дістали 3 людини. Серед поранених 2 - діти: 13-річний хлопчик перебуває у важкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості", - підсумував Янушевич.