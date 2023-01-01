Події

11:55 01.01.2023

Окупанти за добу 40 разів обстріляли Херсонщину, вели вогонь з артилерії, РСЗВ та мінометів

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Російські окупанти протягом минулої доби 40 разів обстріляли територію Херсонської області, вели вогонь з артилерійських установок, реактивних систем залпового вогню та мінометів, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог стріляв по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів", - написав Янушевич у телеграм-каналі в неділю.

Він уточнив, що Херсон за минулу добу загарбники обстріляли 18 разів. Ворожі снаряди влучили в об'єкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

"За минулу добу через російські обстріли поранення дістали 3 людини. Серед поранених 2 - діти: 13-річний хлопчик перебуває у важкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості", - підсумував Янушевич.

Теги: #херсонщина

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