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11:04 01.01.2023

Австралія та Канада зобов'язали всіх туристів з Китаю пред'являти негативний тест на COVID-19

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Австралія та Канада зобов'язали всіх туристів з Китаю пред'являти негативний тест на COVID-19

Органи влади Австралії та Канади ухвалили рішення вимагати від усіх осіб, які прибувають з КНР, пред'являти негативний тест на COVID-19, повідомляє в неділю Associated Press (AP).

Ця вимога набуде чинності 5 січня і в Австралії, і в Канаді. Особам, які вирушають з материкового Китаю, а також з Гонконгу і Макао, необхідно завчасно, до посадки на літак, здати тест на коронавірус.

Раніше, на тлі хвилі COVID-19 в КНР, аналогічні заходи щодо мандрівників з Китаю запровадили США, Велика Британія, Індія, Японія, Італія, Іспанія. AP уточнює, що деякі спостерігачі висловлювали побоювання з приводу нестачі даних про епідемічну ситуацію в Китаї і можливого поширення нових штамів вірусу.

З 2020 року Китай дотримувався політики "нульової терпимості" до COVID-19, що означало застосування таких заходів, як локдауни і обов'язковий карантин для тих, хто вступав в контакт з інфікованими людьми. Однак у грудні 2022 року влада Китаю скасувала низку обмежень, вжитих для стримування поширення вірусу, що викликало різкий стрибок захворювань і випадків летального результату.

Китайська влада з 8 січня планує скасувати обов'язковий карантин для тих, хто прибуває в країну. Адміністрація Гонконгу також має намір з 8 січня відмовитися від подібних карантинних заходів при поїздках між цим спеціальним адміністративним районом і материковим Китаєм.

Теги: #китай #covid_19

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