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10:48 01.01.2023

Окупанти 31 грудня пошкодили в Миколаєві житлові будинки, навчальні заклади та гаражі, поранили 7 осіб

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Окупанти 31 грудня пошкодили в Миколаєві житлові будинки, навчальні заклади та гаражі, поранили 7 осіб

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, лише в обласному центрі протягом минулої доби внаслідок ракетних обстрілів було зруйновано 2 житлових будинки, пошкоджено 12 будинків, 3 навчальних заклади і близько 20 гаражів.

"Вчора, 31 грудня, о 14:00 Миколаїв зазнав ворожих ракетних обстрілів. Зруйновано два житлових будинки, пошкоджено ще 12 житлових будинків та три навчальні заклади. Також сталася пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено близько 20 гаражів. Загоряння оперативно ліквідували рятувальники ДСНС", - написав Кім у телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що в результаті цього обстрілу постраждали семеро людей.

Крім того, о 23:34 31 грудня та з 04:10 1 січня загарбники завдавали ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади.

"Частково зруйновані та пошкоджені житлові та багатоповерхові будинки, підприємство, зафіксовано чотири пожежі. Наслідки обстрілів уточнюються. Постраждалих немає", - наголосив голова ОВА.

Він додав, що 1 січня о 04:50 під ворожими обстрілами був населений пункт Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

"За інформацією Повітряного командування "Південь", вчора, 31 грудня, з 22:00 до 23:30, силами і засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною знищено сім ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", - зазначив Кім.

"У Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", - підсумував він. 

Теги: #миколаївська_область

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