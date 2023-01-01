У новорічну ніч ППО знищила 45 іранських дронів-камікадзе - Повітряні сили ЗСУ

У новорічну ніч над Україною силами ППО було знищено 45 іранських ударних дронів-камікадзе, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

«У ніч з 31 грудня 2022 року на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БПЛА», – йдеться в повідомленні телеграм.

У ПС ЗСУ уточнили, що 13 з них було збито у 2022 році та 32 – у 2023-му.

«Зіпсувати свято українцям не вийшло!» – констатували українські військові.