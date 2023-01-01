Зеленський побажав українцям у Новому році перемоги та повернення до звичайного життя

Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному відеозверненні побажав українцям у 2023 році перемоги та повернення до звичайного життя.

Глава держави зазначив, що 2022 рік був роком України та українців.

“Цьогорічний рік розпочався 24 лютого… Минуло 311 днів. Нам усе ще може бути темно, голосно та складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно та соромно… Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне – на що здатні ми самі... Нам казали: у вас немає інших варіантів, ніж здатися. Ми говоримо: у нас немає інших варіантів, як перемогти. 24 лютого ми почали творити нашу перемогу", – заявив Зеленський.

"Ми перемогли паніку. Не розбіглися, а зібралися. Ми перемогли сумніви, зневіру, страх. Ми повірили в себе і свої сили. У ВСУ, розвідку, Нацгвардію, СБУ, СЗГ, прикордонників, тероборону, ППО, поліцію, ДСНС, у всі наші сили оборони та безпеки", - додав він.

За словами президента, рік, що минає, було б неправильно називати роком втрат, оскільки Україна нічого не втратила, у неї – забрали.

"Україна не втратила синів та дочок – їх забрали вбивці. Українці не втратили будинок – їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель – на них зайшли загарбники. Світ не втратив світ – Росія його зруйнувала" - сказав він, додавши, що "це неможливо забути та пробачити".

Українці вистояли, тому що їх підтримував їхній дух, а також такі проміжні перемоги як російський військовий корабель, острів Зміїний, HIMARS, "хлопок", Кримський міст, Крейсер "Москва", Херсон та ін.

"І молимося, що буде Кремінна та Сватове, Мелітополь, весь Донбас, Крим", - зазначив Зеленський, - "Ми будемо боротися далі. Заради головного слова: перемога. І вона точно буде".

"Згадайте, що ми вже з вами пройшли і як наші воїни з перших днів розносять цю "другу армію світу", як наші люди зупиняли колони російської техніки, як жінка збила дрон банкою помідорів, як збирали за годинник на "Ловців Шахедів", морські дрони, байратари, витримали всі погрози та обстріли, крилаті ракети, пітьму та холод і як підтримували одна одну і державу", - заявив президент.

Він наголосив, що на війні важливий кожен, хто тримає зброю, керує комбайном чи поїздом, стоїть на блокпосту чи працює на електростанції, журналісти, дипломати, лікарі, комунальники, рятувальники і навіть ті, хто лише вчиться ходити – діти, бо "на війні немає маленьких чи марних справ": "кожен з нас – борець, фронт та основа оборони, і я захоплююся вами всіма!".

Зеленський подякував усім "незламним" регіонам та містам України, серед яких Київ, Харків, Суми, Дніпро, Одеса, Херсон, Чернігів, Запоріжжя, Краматорськ, Бахмут та ті, що стали притулком для мільйонів українців - Рівне, Івано-Франківськ, Тернопіль та Вінниця, а також ті, що отримують та передають мільйони тонн допомоги з Європи та світу: Львів, Ужгород, Чернівці, Луцьк.

Він також подякував бізнесам, підприємствам і університетам Хмельницького, Житомира, Кропивницького, Полтави, Маріуполя та тих, які чекають на Україну - Донбас, Луганська область, Крим. "І обов'язково дочекаються!", - наголосив президент.

Водночас, наголосив він, цей рік можна назвати роком, коли "Україна змінила світ, а світ відкрив Україну".

"Нам говорили: капітуляція. Ми вибрали контрнаступ! Нам говорили йти на поступки та компроміси. Ми йдемо до Євросоюзу та НАТО. Світ почув Україну. Європарламент, Бундестаг, парламент Британії, Кнесет, Конгрес США. Світ побачив Україну. На головних площах у Торонто , Нью-Йорку, Лондоні, Варшаві, Флоренції, Сіднеї, інших містах. Українці дивують. Українцям аплодують. Українці надихають", - заявив він.

"Ми не знаємо, що принесе нам новий 2023 рік. Але готові до всього. Я хочу всім нам зараз побажати одного – перемоги. І це головне. Одне побажання для всіх українців", – сказав Зеленський.

Він також побажав українцям, щоб 2023 рік став роком їхнього повернення до звичайного життя, без повітряних тривог та комендантської години.

Нехай цей рік буде роком повернення наших людей і земель. Воїнів – до своїх родин. Полонених – у свої будинки. і свободи міст. І щоб у звітах близько цифри у 100 тисяч знищених ворогів і тисяч одиниць російської техніки з'явилася наша головна цифра та головний успіх – 603 тисячі 628 квадратних кілометрів – площа незалежної України, як це було з 1991 р. Як це буде завжди. Ми всі готові за це боротися. Ми всі – це Україна», – заявив президент.