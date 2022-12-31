Одна людина загинула, 22 постраждали, з них 15 госпіталізовано в результаті суботнього обстрілу Києва – Кличко

У результаті ракетного обстрілу Києва у суботу одна людина загинула, 22 постраждали, з них 15 госпіталізували, 7 надали допомогу на місці. Троє госпіталізованих перебувають у тяжкому стані, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"За останніми даними, внаслідок російської атаки на столицю одна людина загинула, 22 – постраждали. 15 постраждалих госпіталізували до медзакладів Києва. 7 – отримали допомогу медиків на місці", – написав він у суботу ввечері.

Також мер столиці наголосив, що троє госпіталізованих перебувають у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що в суботу, 31 грудня, Росія здійснила пуски понад 20 крилатих ракет повітряного та наземного базування, 12 із них були збиті засобами української ППО. Зокрема, 6 ракет було збито в межах Київської, 5 Житомирської та 1 у Хмельницькій областях.

Зазначається також, що частина випущених росіянами ракет не долетіла до України і впала на територію РФ.