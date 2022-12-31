Зеленський: Ракетний обстріл сьогодні – ще один доказ того, що допомогу Україні треба збільшувати

Ракетний обстріл України 31 грудня є ще одним доказом того, що підтримку України треба збільшувати, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в суботу.

"Всі наші служби працюють там, де були влучання. Ми надаємо допомогу тим, хто постраждав. Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв на цей час... На жаль, є загиблі...", - сказав він.

За його словами, "більшість ракет збиті нашими силами ППО. І це врятовані життя. Якби не ППО, рівень втрат був би іншим. Значно більшим".

"І це черговий доказ для світу, що підтримку України треба збільшувати. Я дякую всім партнерам, хто допоміг з ППО. IRIS-T, Crotale, NASAMS, Hawk. ПЗРК "Перун", Mistral тощо. Наступного року будуть Patriot. Цього року багато зробили С-300, які ми також отримали. Кожна з цих систем – це протидія терору, це те, що доводить силу нормальних людей і безплідність терористів", - додав Зеленський.

Він також нагадав, що "щодня – сьогоднішній не виняток – ми звільняємо наших. 140 людей повернули з російського полону сьогодні. 22 офіцери, 118 рядових і сержантів. Загалом від 24 лютого ми повернули додому 1596 українців і українок", - зазначив президент.