Іще 140 українців звільнено з російського полону під час обміну

У рамках чергового обміну військовополоненими напередодні Нового року звільнено ще 140 українців, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"У Новий рік ми не лише відбиваємо ракетні атаки ворога, а й повертаємо наших людей. Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити, - 140 людей повертаються додому", - повідомив Єрмак у своєму телеграмі.

Серед звільнених - 82 бійці Збройних сил, 15 представників територіальної оборони, 22 співробітники Національної гвардії, 11 - з Військово-морських сил і 10 - із Державної прикордонної служби України.

"132 чоловіки та вісім жінок, 22 офіцери та 118 сержантів і солдатів... Є поранені, також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРО зі Славутича, причому батьки та сини, які разом перебували в полоні, і наші з бахмутського напрямку. Ласкаво просимо додому, любі", - зазначив глава Офісу президента.

Як наголосив Єрмак: "Повернемо всіх. Інакше - не буде".

Міноборони РФ повідомило в суботу про звільнення з полону 82 російських військовослужбовців.