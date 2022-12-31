Осколки ракети впали на стадіон "Темп" у Святошинському районі Києва, без постраждалих - заступник голови ОП Тимошенко

Осколки однієї зі збитих російських ракет, що атакували в середу Київ, впали на території стадіону "Темп", розташованого поруч зі станцією метро "Святошин" у Києві.

"Уламки ракети впали на стадіон "Темп". Значних пошкоджень немає. Без постраждалих", - написав заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко в телеграм-каналі в суботу.

Раніше в Києві пролунало близько десятка потужних вибухів. Була інформація про запуск російськими окупантами ракет по українській столиці та роботу ППО. Один із вибухів пролунав поруч зі станцією метро "Святошин".