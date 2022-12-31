Внаслідок двох вибухів у Солом'янському районі Києва загинула 1 та постраждали 7 осіб, одна у важкому стані - мер

Одна людина загинула і семеро дістали травм у Солом'янському районі Києва внаслідок російської ракетної атаки в суботу.

"За інформацією на цей час, в Києві загинув літній чоловік і є семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом'янському районі. Одна людина - у вкрай важкому стані", - написав мер Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі.

Раніше в Києві пролунало близько десятка потужних вибухів. Була інформація про запуск російськими окупантами ракет по українській столиці та роботу ППО.

Кличко, зокрема, повідомив про вибух у житловій забудові в Солом'янському районі столиці.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про падіння уламків ракети на приватний житловий будинок у Солом'янському районі Києва.