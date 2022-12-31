Події

14:29 31.12.2022

Є "прильоти" в Хмельницькій області - ОВА

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Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомляє про "прильоти" ракет в області.

"Є "прильоти" в нашій області. Прохання до всіх залишатися в укриттях! Деталі пізніше", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #хмельницька_область #обстріли

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