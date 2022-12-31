Є "прильоти" в Хмельницькій області - ОВА
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомляє про "прильоти" ракет в області.
"Є "прильоти" в нашій області. Прохання до всіх залишатися в укриттях! Деталі пізніше", - написав він у телеграм-каналі.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомляє про "прильоти" ракет в області.
"Є "прильоти" в нашій області. Прохання до всіх залишатися в укриттях! Деталі пізніше", - написав він у телеграм-каналі.
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