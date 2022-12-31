Події

11:33 31.12.2022

Окупанти вдарили "Іскандером" по військовому містечку в Чернігівській області, без жертв

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Окупанти вдарили "Іскандером" по військовому містечку в Чернігівській області, без жертв

Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому містечку в Чернігівській області в ніч на суботу, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"За попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер", траєкторію якої практично неможливо відстежити ППО. На щастя, загиблих немає", - написав Чаус у телеграм-каналі.

Він відзначив зростання інтенсивності обстрілів території області в останні дні. "Ворог стріляє з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Вчора в Семенівці від ворожого снаряда загинула жінка", - повідомив Чаус.

 

Теги: #обстріл #чернігівська_область

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