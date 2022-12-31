Противник продовжує зазнавати втрат військової техніки та живої сили

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат військової техніки та живої сили, зокрема, минулої доби українські військові збили ворожий "Орлан-10", повідомляє Генеральний штаб України.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони вразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів, а також 2 радіолокаційні станції загарбників", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, українські Повітряні сили завдали 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також збили ворожий розвідувальний БПЛА типу "Орлан-10".