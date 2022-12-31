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07:12 31.12.2022

NOVUS до кінця січня забезпечить автономність у половині магазинів мережі

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NOVUS до кінця січня забезпечить автономність у половині магазинів мережі

Литовська мережа супермаркетів NOVUS до кінця січня 2023 року забезпечить автономність у половині мережі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Як зазначається в пресрелізі, на кінець грудня вже 35 магазинів NOVUS працюють від генераторів, із них 27 - у різних районах столиці, Київської області, а також у Рівному, а також вісім компактних магазинів "Мі Маркет", розташованих поблизу житлових будинків.

У січні 2023 року мережа встановить ще 12 генераторів, довівши кількість безперебійно працюючих магазинів до 46. Це становитиме близько 50% загальної кількості магазинів NOVUS в Україні.

Стосовно роботи мережі в цілому, то в режимі реального часу вона оновлює інформацію на сайті про магазини, котрі працюють. Також регулярно додає нові точки з генераторами, щоб кожен зміг знайти "Пункт незламності NOVUS" поряд. Перевірити статус роботи магазинів можна за посиланням: https://novus.ua/robotamagazyniv

Окрім магазинів, мережа забезпечила генераторами склади, щоб гарантувати свіжість продукції. Даркстори, де формують онлайн-замовлення, також працюють незалежно від електропостачання, більше того, там встановлені "Старлінки", що дозволяють швидко приймати та обробляти замовлення на доставку. Кур'єри доставляють необхідну продукцію до дверей.

Ритейлер також надає клієнтам додаткові послуги: можна зняти готівку на касі (до 6 тис. грн на одну покупку) і орендувати повербанк.

ТОВ "Новус Україна" створено у 2008 році, того ж року відкрито перший супермаркет Novus у країні. Розвитком мережі супермаркетів Novus опікується компанія BT Invest (Литва), створена у 2008 році колишніми акціонерами компанії "Сандора" Раймондасом Туменасом та нині покійним Ігорем Беззубом.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, на липень 2021 року, власником з часткою 100% у статутному капіталі ТОВ було ЗАТ "Консул Трейд Гаус" (Вільнюс, Литва). Кінцевими бенефіціарами вказані Марина Познякова, Агне Рузгієна, Раймондас Туменас.

Станом на липень 2022 року мережа в Україні налічує понад 80 Novus та 14 "Мі Маркетів".

 

 

Теги: #novus #автономність

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