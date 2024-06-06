Економіка

16:42 06.06.2024

Девелопери забезпечують автономне живлення в житлових проєктах лише для критичних інженерних систем будинків

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Девелопери забезпечують автономне живлення в житлових проєктах лише для критичних інженерних систем будинків

Автономна електрогенерація в проєктах житла призначена для живлення критичних інженерних систем будинку на час блекаутів, а енергоефективні технології будівництва надають змогу економніше витрачати електроенергію, повідомили українські девелопери в опитуванні агентства "Інтерфакс-Україна".

"Сучасні будинки спроєктовані та побудовані так, аби їх експлуатація була більш енергоощадливою. Це і якісні утеплюючі матеріали, і енергоощадна технологія скління, і автономність опалювальних систем. На деяких об’єктах для забезпечення напругою насосів та інших критичних інженерних систем ми встановляємо генератори, аби мінімізувати дискомфорт мешканців на час відключень світла. Повністю заживити багатоповерхову будівлю автономно, звісно, неможливо", - повідомила комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

Стаціонарні генератори в житлових комплексах надають змогу забезпечити безперебійну роботу ліфтів, роботу станцій холодного і гарячого водопостачання, газової котельні, теплових пунктів і аварійного освітлення місць загального користування, розповіла СМО Alliance Novobud Ірина Міхальова про досвід компанії з автономною електрогенерацією.

"Намагаємось відповідати трендам в частині використання екологічних матеріалів, енергоощадних профілів, вікон, тощо. Щодо альтернативних джерел електропостачання – забезпечуємо генераторами загальні функції ЖК, наразі без унікальних рішень."В", - додала експертка.

За словами СЕО Avalon Романа Давимуки, унікальних рішень для автономного електропостачання багатоквартирних будинків наразі немає.

"Особливу увагу ми приділяємо підбору найбільш енерговитратного обладнання; наприклад, помпове, вентиляційне та, за наявності, обладнання газової котельні підбирається з параметрами класу енергоефективності не нижче класу", - пояснив він.

Крім оснащення генераторами житлових комплексів девелопери також забезпечують роботу об'єктів соціальної інфраструктури на території своїх проєктів в умовах відключень електроенергії.

"Враховуючи поточну ситуацію, ми готові до будь-яких викликів та сценаріїв: всі об’єкти соціальної інфраструктури, що розташовані на території наших ЖК (дитячі садочки, школи, спортивні комплекси) оснащені потужними генераторами, які забезпечують безперебійну роботу закладів", - повідомив директор із маркетингу City One Development Дмитро Новіков.

Аналогічних заходів вжили і в компанії KAN Development: школи освітньої мережі "А+" оснащені дизельними генераторами для роботи під час відключень світла.

Незважаючи на те, що раніше енергоефективні технології в житло імплементували переважно для комфорту мешканців, економії на комунальних платежах і витратах з обслуговування, сьогодні вони дають змогу також скоротити навантаження на енергосистему країни, зазначають забудовники.

Так, у проєктах Alliance Novobud використовуються енергоефективні віконні конструкції зі склом LOW-E, технологія якого запобігає надмірному нагріванню приміщень влітку, що дає змогу істотно скоротити використання кондиціонерів. Такі вікна також зменшують втрати тепла взимку.

Навісний вентильований фасад у проєктах Greenville дає змогу заощаджувати до 20% витрат на опалення та кондиціонування, повідомив керівник проєкту Greenville Park Олексій Шматок. Конструкція фасаду забезпечує постійний процес природної вентиляції стіни, що дає змогу відводити вологу з тримальної стіни та утеплювача, а також зменшує їх нагрівання.

"Крім того, стінні проєми ми закладаємо керамоблоком, який утеплений мінеральною ватою 15 см у товщину та оснащений вентильованою системою з плитами керамограніта", - додав він.

Зі свого боку група компаній DIM використовує геотермальні теплові насоси як один зі способів підвищення енергоефективності житлового комплексу.

"Тепловий насос працює як котел для опалення, забезпечує гарячу воду та функціонує як кондиціонер для охолодження. Ці насоси використовують тепло, яке зберігається в грунті, щоб забезпечити оптимальну температуру в будинках, а системи «розумного будинку» дозволяють індивідуально керувати температурою. Використання таких технологій в житлових комплексах допомагають знижувати навантаження на енергосистему країни, яка страждає від російських бомбардувань", - зазначили у пресслужбі DIM.

Теги: #живлення #девелопери #автономність

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