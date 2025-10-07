Дефіцит кадрів спонукає будівельну сферу пропонувати конкурентні умови для спеціалістів – девелопери

Будівельна сфера продовжує потерпати від дефіциту кадрів, що змушує компанії пропонувати спеціалістам конкурентні умови та підвищувати зарплати, аби гарантувати продовження будівництва проєктів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" українські забудовники.

"Через відтік частини спеціалістів за кордон та внутрішню міграцію знайти потрібних фахівців стає дедалі складніше. Це створює додаткові виклики для роботодавців, але водночас стимулює підвищення рівня оплати праці. У результаті будівельна сфера сьогодні пропонує спеціалістам конкурентніші умови, ніж більшість інших ринків", – розказали агентству в компанії "РІЕЛ".

Як повідомила пресслужба девелопера Alliance Novobud, найбільше дефіцит кадрів відчутний в категоріях робочих професій. Задля підтримки конкурентоспроможності у компанії скоригували оплату праці відповідно до ринкових тенденцій та удосконалили процеси рекрутингу, завдяки чому дещо покращити кадрову ситуацію порівняно з минулим роком.

За словами директора з розвитку одеської будівельної компанії "Два академіка" Максима Одінцова, середньорічна ставка залучених працівників збільшилася на 10-18% залежно від спеціаліста. При цьому нестачу кадрів забудовники відчувають на всіх рівнях.

Директор з будівництва компанії DIM Володимир Жигман зазначив, що найбільше не вистачає мулярів, бетонщиків, електриків, зварювальників, інженерів, водіїв спецтехніки, простих будівельників та різноробів. "Дефіцит таких спеціальностей залишається на рівні 30-45%, а конкуренція за таких робітників доволі висока", – повідомив він.

На думку Жигмана, нестача фахівців будівельних спеціальностей пояснюється не тільки мобілізаційним заходами, але й малою кількістю студентів, які отримують робітничі спеціальності.

У компанії City One Development додали, що у будівництві також бракує монолітників, каменярів, фасадників. Пресслужба девелопера зазначила, що за останній рік зарплати зросли в середньому 20%, що зумовлене стратегічною необхідністю утримання професіоналів.

У боротьбі з кадровим дефіцитом забудовники вдаються до пошуку працівників в інших містах та навіть залучають спеціалістів з-за кордону, зазначив СЕО девелоперської компанії Enso Раміль Мехтієв. За його словами, зарплати за рік виросли на чверть.

Як повідомив комерційний директор київського офісу компанії Greenville Дан Сальцев, попри кроки держави для стимулювання будівельного сектору та підвищення мінімальних зарплат у цій сфері дефіцит кадрів тут цьогоріч став ще відчутнішим. Рішення про відкриття кордонів для молоді додатково посилить нестачу робочої сили.

"Ситуація з дефіцитом кадрів стала ще більш відчутною. Головна причина – стрімкий відтік населення та мобілізаційні заходи. Відтік став ще більш відчутним після відкриття кордонів для молоді – чоловіків до 23 років. Все ж таки будівельна галузь все ще залишається традиційно "чоловічою" професією", – пояснив експерт.

Як повідомлялося, за даними "OLX Робота", понад 60% роботодавців відчуваєть дефіцит кадрів серед робітничих спеціальностей, а найвищі медіанні зарплати пропонують професіоналам у будівельній сфері – фасадникам, штукатурам, мулярам тощо.