Інтерфакс-Україна
Події
16:49 29.05.2025

ЗАЕС рекордні три тижні залишається на одній лінії живлення, перспективи відновлення іншої незрозумілі – Гроссі

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ЗАЕС рекордні три тижні залишається на одній лінії живлення, перспективи відновлення іншої незрозумілі – Гроссі

Окупована РФ Запорізька АЕС 6 ГВт з 7 травня залишається на одній лінії живлення 750 кВ після того, як була пошкоджена остання резервна лінія 330 кВ, і незрозуміло, коли її буде відновлено, хоча раніше зовнішнє електропостачаня відновлювали протягом дня, повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

"Ситуація з зовнішнім електропостачанням на ЗАЕС залишається надзвичайно нестабільною. Найбільший ядерний об'єкт у Європі наразі покладається лише на одну лінію електропередач для виконання основних функцій ядерної безпеки порівняно з десятьма, які були до військового конфлікту. Від його початку ЗАЕС вісім разів втрачала доступ до всього зовнішнього електропостачання, але зазвичай його відновлювали протягом дня", – йдеться в оновленні по Україні на сайті МАГАТЕ з посиланням на Гроссі.

При цьому МАГАТЕ зазначило, що його команда на ЗАЕС не виявила жодних проблем із ядерною безпекою в результаті моніторингу ядерної безпеки, який був проведений протягом минулого тижня і включав обхід для вимірювання й підтвердження стабільного рівня охолоджувальної води в 12 спринклерних басейнах об'єкта та відвідання двох сховищ свіжого палива. Втім, майже впродовж усього минулого тижня представники МАГАТЕ чули звуки воєнних дій на різній відстані від ЗАЕС.

За інформацією МАГАТЕ, на трьох діючих українських АЕС – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – три з дев'яти реакторів перебувають в плановому режимі зупинки для перезавантаження палива та технічного обслуговування.

Як повідомлялося, Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Україну та РФ в рамках регулярних контактів з обома сторонами.

"Гроссі відвідає Київ і Росію наступного тижня в рамках регулярних контактів з обома сторонами для гарантування ядерної безпеки під час конфлікту", – йдеться в заяві МАГАТЕ, оприлюдненій у четвер.

За інформацією The New York Times з посиланням на звіт Greenpeace, Росія будує лінії електропередачі (ЛЕП) на окупованій південній частині України, щоб підключити до власної мережі захоплену нею найбільшу в Європі ЗАЕС. Звіт Greenpeace, який є в розпорядженні The New York Times, містить супутникові знімки, які показують, що з початку лютого Росія будує понад 50 миль (понад 80 км – ЕР) ЛЕП та опор між окупованими українськими містами Маріуполь та Бердянськ, вздовж узбережжя Азовського моря.

Теги: #живлення #магате #заес #лінія

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