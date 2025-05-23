Девелопери підкреслюють необхідність розширення фінансування та спрощення доступу населення до "єОселі"

Для вирішення житлового питання українців необхідно збільшувати фінансування державної програми "єОселя", розширювати категорії учасників та спростити доступ населення до іпотечного кредитування, вважають опитані агентством "Інтерфакс-Україна" українські забудовники.

"На наш погляд, першочерговим кроком є збільшення фінансування державних програм, зокрема, "єОселі", а також розширення переліку категорій громадян, які можуть скористатися такою підтримкою. У довгостроковій перспективі доцільно зняти обмеження за фахом чи соціальним статусом – усі громадяни, які потребують покращення житлових умов, повинні мати змогу подати заявку. Це стимулює не лише соціальну стабільність, а й розвиток економіки у цілому, зокрема, первинного ринку житла, який, своєю чергою, має мультиплікативний ефект на суміжні галузі", – вважає керівник проєктів Perfect Group Олексій Коваль.

Крім того, доцільним є розширення доступу до комерційного іпотечного кредитування з частковою компенсацією державою відсоткових ставок для всіх верств населення, наголошують у компанії KAN Development.

На думку комерційного директора київських проєктів групи компаній Greenville Дана Сальцева, на сьогодні "єОселя" поки не стала драйвером для галузі нерухомості через обмеження програми та бюрократичні перепони для учасників.

"На сьогодні ми бачимо, що при всіх зусиллях держави, "єОселя" поки що не стала драйвером. Це дійсно непогана програма, проте її потрібно суттєво допрацювати. Розширити категорії учасників, зняти деякі обмеження, звільнити програму від бюрократичної тяганини та зробити її зрозумілою для широкого загалу, якісно прокомунікувати у публічній площині", – зазначив він.

Спростити доступ до інформації про житлові об’єкти, акредитовані до участі в "єОселі", може створення єдиного онлайн-порталу з можливістю подавати заявки та бронювати квартири до придбання, вважають у пресслужбі Групи "Ковальська".

"Ми підтримуємо ідею створення єдиного онлайн-порталу, де будуть зібрані всі акредитовані за програмою "єОселя" об’єкти. Такий інструмент дозволить покупцям швидше знаходити актуальні пропозиції, подавати заявки на іпотеку та одразу бронювати квартири. Це значно спростить взаємодію між клієнтами, забудовниками та банками", – прокоментували у компанії.

За словами комерційної директорки "Інтергал-Буд" Анни Лаєвської, впровадження цифрових сервісів для спрощення процедур подачі документів та контролю виконання умов дозволить підвищити доступність житла та зміцнити довіру до ринку.

Крім того, держава могла б розглянути впровадження механізмів співфінансування будівництва муніципального житла для оренди з правом викупу та субсидування першого внеску для найбільш вразливих категорій населення, вважає експертка.

"Такі підходи дозволять не лише збільшити доступність житла, а й зміцнити довіру до ринку та активізувати його розвиток в умовах воєнного та післявоєнного періоду", – підкреслила Лаєвська.

Не менш важливо продовжувати співпрацю із міжнародними партнерами для фінансового підсилення іпотечних програм та розроблення нових механізмів підтримки купівлі житла, вважає СЕО компанії "РІЕЛ" Ростислав Мельник.

"Необхідно посилити платоспроможність людей. Сьогодні – найкращий момент для того, щоб держава спільно з міжнародними фінансовими організаціями, такими як IFC, ЄБРР, Світовий банк, розробила нові механізми підтримки купівлі житла. Український ринок досі майже не має ефективних програм довгострокового і доступного фінансування для покупців", – розповів він агентству.

За словами Мельника, пріоритетом також має бути побудова довіри покупців і партнерів через прозорі правила роботи ринку нерухомості: відкритості даних, звітності, джерел фінансування.

"Критично важливо створити довіру через прозорість. Ринок має рухатися до відкритості даних, консолідованої звітності, прозорості бенефіціарів і джерел фінансування компаній. Це буде однією з головних причин, чому покупці вибиратимуть певних забудовників. Відкритість і відповідальність також стануть умовою для співпраці з міжнародними фінансовими установами", – зазначив СЕО компанії "РІЕЛ".

Для розуміння потреб населення та стану ринку житла не менш важливо налагодити збір та публікацію актуальної статистики, вважає директорка з продажу та маркетингу Avalon Марта Герус. Крім того, держава має підтримувати фінансування інфраструктури навколо житлових проєктів – доріг, шкіл, дитсадків.

Ефективним кроком у вирішення житлового питання могла б стати масштабна державна програма реновації застарілого та аварійного житлового фонду, зазначив СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв.

"Це дозволило б вивільнити значний обсяг житла для подальшого використання у пільгових програмах, зокрема, для ВПО, військових і соціально вразливих категорій населення", – пояснив він.

Програма реновації застарілого фонду – дійсно одна з ініціатив, які б могли стимулювати забудовників будувати більше та швидше, вважає СМО Alliance Novobud Ірина Міхальова. За її словами, державі також варто приділити увагу програмам з доступного кредитування бізнесу, пільгового оподаткування. Крім того, девелопери оцінили б допомогу у пошуку земельних ділянок під будівництво та спрощення процедур зміни їхнього призначення.

"Зацікавити ж покупця купувати житло можна новими соціальними програмами, наприклад, можливістю оформити квартиру в новобудові у лізинг – з мінімальним першим внеском від 5%, посильними щомісячними платежами, фіксацією вартості у гривні на весь строк дії договору тощо", – зазначила експертка.