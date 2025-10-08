Інтерфакс-Україна
Економіка
19:44 08.10.2025

Девелопери отримали біля 3 млрд грн в межах програми "єОселя" у ІІІ кв. 2025р

За програмою "єОселя" у ІІІ кв. 2025 року видано 2418 кредитів на загальну суму 4 млрд 503,7  млн грн , зокрема на 2 млрд 968 млн грн - на первинному ринку та готових об’єктах від забудовників.

Такі дані навів голова правління Укрфінжитла Євген Мецгер під час ЛУН Conference 2025, що відбулася 7 жовтня у Києві.

За його словами, це ще одне підтвердження стимулюючого ефекту програми для всіх учасників програми.

Зокрема, збільшується кількість забудовників, які приймають участь у програмі. У 2024 році було акредитовано близько 90 забудовників та 200 об’єктів, де було доступне житло під іпотеку, у 2025 році - ще 25 забудовників та 60 об’єктів. Сукупно по програмі працюють 106 акредитованих девелоперів та 259 об'єктів будівництва. Середній рівень готовності акредитованих об’єктів - 75%. Укргазбанк акредитував 129 об’єктів,  Ощадбанк - 69,  Скай банк - 63,  Глобус - 48,  Радабанк -23,  БІЗ та Сенс по 10 та Кредит Дніпро - 1 (деякі ЖК акредитовані в декількох банках).

Більше всього акредитованих девелоперів у столичному регіоні - більше 50, Львові - 25 та Хмельницькій області (5). За схемою реалізації досі більшість обирає майнові права (79%), МОН (майбутні об’єкти нерухомості) лише 12%, ФФБ (Фонди фінансування будівництва) 8%.

Безумовним лідером серед девелоперів є Інтергалбуд, який, як повідомлялось, має біля 20% угод за програмою на об’єктах на стадії будівництва (загальна сума наданих кредитів на оголошується). На другому місті - івано-франківська blago, де видано кредитів на 1,2 млрд грн. У п’ятірку лідерів також входять ФК "Основа"(Київ) - 893,3 млн грн,  ДБК-Партнер (Київ) 338 млн грн та ЕКО-ДІМ (Львівська область) 169 млн грн.

