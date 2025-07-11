Покупці житла преміум-класу віддають перевагу унікальним концепціям у поєднанні з автономністю та безпекою – девелопери

Покупці житла бізнес- та преміум-класу традиційно віддають перевагу об’єктам з унікальними концепціями та різноманітними сервісами, хоча фактори автономності та безпеки виходять на перший план, повідомили українські девелопери агентству "Інтерфакс-Україна".

"Після початку повномасштабної війни вимоги клієнтів у сегменті бізнес- та преміум-класу стали суттєво вищими. Покупці очікують не просто якісне житло, а комплексне середовище з акцентом на енергонезалежність, безпеку (укриття), комфорт та високий рівень сервісу. Це включає консьєрж-сервіси, охорону, smart-інфраструктуру та ефективну експлуатацію будинку", – розповіли у компанії KAN Development на запит агентства.

Компанія зауважила, що покупців цікавлять квартири площею 80-100 кв. м, що свідчить про зростання попиту на просторі площі у преміум-сегменті.

Аналогічну тенденцію підкреслив СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв. За його словами, змінився також фактор поверховості при виборі квартир у преміум-сегменті.

"Вимоги до проєктів зазнали змін. Наприклад, це проявляється у переосмисленні поверховості: якщо раніше престижність прямо корелювала з висотою поверху, то зараз ситуація змінилася. З’явилася тенденція до підвищення цінності нижчих поверхів. Зросла цінність просторих планувань – люди усвідомили важливість комфортного простору для життя", – пояснив він.

Концептуальне наповнення житлового комплексу та наявність якісного сервісу також залишаються у фокусі уваги потенціальних клієнтів в сегменті житла бізнес-класу, прокоментувала директор департаменту продажів компанії Greenville Сусанна Караханян.

"Обираючи проєкт сьогодні, клієнт більшою мірою приділяє увагу концептуальному наповненню. Оригінальні житлові комплекси, з цікавою філософією та зрозумілою архітектурною концепцією користуються найбільшим попитом. При виборі орієнтуються і на безпекові фактори – наявність підземного паркінгу, укриття, конструкцію будинку, поверховість", – зазначила вона.

Водночас автономність та безпека очікувано стали важливими факторами вибору житла з початком повномасштабного вторгнення, повідомив директор з розвитку одеської будівельної компанії "Два академіка" Максим Одінцов. Натомість естетика та комфортна локація відійшли на другий план, вважає експерт.

"З початком повномасштабної війни основні критерії вибору, що були до лютого 2022 року, відійшли на другий план. Наразі основними стали автономність – і чим більше забудовник пропонує автономних рішень, тим більш привабливим буде цей об'єкт (водо-, газо-, електропостачання), та безпека – наявність підземного рівня в будинку, обладнане укриття, незалежна система вентиляції, два та більше обладнаних шляхів евакуації, можливість, також, сховати своє авто", – розповів він агентству.

Крім того, українці стали більше цінувати проєкти із закритою інфраструктурою, коли спортзали, кафе та ресторани, медичні заклади та інші об’єкти розміщуються безпосередньо на території комплексу, зазначив Одінцов.

Зручна доступність соціальної інфраструктури є сьогодні важливим запитом від потенційних покупців житла преміум-класу, зазначила координатор відділів продажів компанії "РІЕЛ" у Львові Алла Чіпак. Це не лише фактор фізичної безпеки, але і психологічного комфорту.

"Сьогодні питання безпеки для покупців – на першому плані. Це стосується як фізичної безпеки об’єкта (наявність укриттів), так і надійності систем безперебійного енергозабезпечення. Також для людей важливо, щоб простір допомагав зберігати психологічну рівновагу, сприяв створенню здорового соціального середовища, де є місце для спілкування, взаємодії і відчуття спільноти", – пояснила експертка.

Синергія безпечного та комфортного середовища на сьогодні є базовою вимогою покупців, підкреслила директорка з маркетингу та продажів Avalon Марта Герус.

"Клієнти стали набагато більш вимогливими та обізнаними. Безпека стала критично важливою. Системи відеонагляду, укриття, контроль доступу, автономне живлення — це вже базові вимоги, а не опції. Інфраструктура стала необхідністю. Люди хочуть, щоб усе було поруч: дитяча кімната, спортзал, кав’ярня, сервіс, зони для роботи й відпочинку. Тобто не просто квартира, а середовище для повноцінного життя", – зазначила вона.

Традиційними чинниками при виборі житла в преміум сегменті залишаються також локація та висока якість будівельних та оздоблювальних матеріалів, зазначила СМО Alliance Novobud Ірина Михальова.

"Вимоги покупців преміального сегменту нерухомості суттєво не змінилися, хіба що додався безпековий компонент, який закривається наявністю комфортних підземних паркінгів та альтернативних джерел електрогенерації. Як і раніше, преміальна житлова нерухомість – це топова локація, продумана концепція з родзинкою та унікальними можливостями, високоякісними будівельними та оздоблювальними матеріалами", – повідомила експертка.

Що стосується інвестицій у преміальне житло, то унікальна концепція та інноваційні інженерні рішення та сервіси значно підвищують привабливість преміального житла для інвесторів, вважає керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

"Що дорожчий і унікальніший проєкт, тим більше купують саме для інвестицій на ранньому етапі. Саме винятковість, концептуальність, наповненість різноманітними унікальними фішками і сервісами, інноваційними інженерними рішеннями цікавить теперішніх покупців преміальної нерухомості. Люди готові інвестувати навіть на етапі котловану, але інвестори цінують ексклюзивність та шукають саме такі проєкти", – висловив думку бізнесмен.